В Подмосковье пройдет марафон по сбору макулатуры

Там добавили, что к участию в конкурсе приглашаются волонтеры, юнармейцы, члены патриотических клубов и объединений Московской области, студенты, дошкольники и учащиеся школ, предприятия и организации. Каждому участнику начисляются эко-баллы от 800 кг сданной макулатуры, на которые можно будет выбрать призы. С 14 апреля по 20 мая пройдет сбор заявок на участие в акции от муниципальных образований и отдельных участников, а также вывоз макулатуры. В период с 21 по 25 мая будут подведены итоги и составлен зеленый рейтинг региона.