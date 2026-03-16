В Подмосковье пройдет марафон по сбору макулатуры

«Традиционный марафон по сбору макулатуры “Сдай макулатуру — спаси дерево!” пройдет в Московской области с 14 апреля по 20 мая. Напомним, что акция проходит с 2018 года и направлена на сохранение природных богатств, вовлечение максимально большего количества вторичного сырья в переработку», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что к участию в конкурсе приглашаются волонтеры, юнармейцы, члены патриотических клубов и объединений Московской области, студенты, дошкольники и учащиеся школ, предприятия и организации. Каждому участнику начисляются эко-баллы от 800 кг сданной макулатуры, на которые можно будет выбрать призы. С 14 апреля по 20 мая пройдет сбор заявок на участие в акции от муниципальных образований и отдельных участников, а также вывоз макулатуры. В период с 21 по 25 мая будут подведены итоги и составлен зеленый рейтинг региона.
«Это одна из наиболее масштабных экологических акций, которые проводятся в России. По информации организаторов, за все время существования марафона подмосковные участники собрали и направили на переработку почти 2 тыс. тонн макулатуры, что позволило сохранить более 31 тыс. деревьев. Кроме того, акция имеет огромное значение в плане экологического просвещения, воспитания ответственного отношения к природе, разумного потребления», — привели в тексте слова министра экологии и природопользования региона Виталия Мосина.