Волгоградка отсудила у «Почты России» 325 тыс. рублей за сломанную ногу

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, в апреле 2025 года волгоградка угодила в «капкан» при входе в почтовое отделение № 65, расположенное на ул. Ополченская в Тракторозаводском районе. Женщина поднималась по пандусу и сломала ногу. Визуально эта наклонная поверхность не имела повреждений, но когда сняли резиновое покрытие, то взору предстало аварийное состояние пандуса. Он проржавел и начал проваливаться.