Калининградцев приглашают бесплатно проверить здоровье 19 марта

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в Калининграде проведет День открытых дверей 19 марта. Проверить здоровье могут все желающие жители региона от 18 лет — по полису ОМС это бесплатно, сообщает региональный минздрав.
В программе: анкетирование, измерение роста, веса, расчет индекса массы тела, определение мышечной, жировой массы, определение насыщения крови кислородом, оценка жизненной емкости легких, определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих.
Итогом станет консультация врача-терапевта с разработкой персональных рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья.
Куда идти: Калининград, ул. Литовский вал, д. 64а.
Режим работы: с 8:30 до 16:00, перерыв на обед: 13:00 до 13:30.