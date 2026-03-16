Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев приглашают бесплатно проверить здоровье 19 марта

Центр здоровья на Литовском валу проводит День открытых дверей.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в Калининграде проведет День открытых дверей 19 марта. Проверить здоровье могут все желающие жители региона от 18 лет — по полису ОМС это бесплатно, сообщает региональный минздрав.

В программе: анкетирование, измерение роста, веса, расчет индекса массы тела, определение мышечной, жировой массы, определение насыщения крови кислородом, оценка жизненной емкости легких, определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих.

Итогом станет консультация врача-терапевта с разработкой персональных рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья.

Куда идти: Калининград, ул. Литовский вал, д. 64а.

Режим работы: с 8:30 до 16:00, перерыв на обед: 13:00 до 13:30.