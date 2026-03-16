Кто рождается чаще: мальчиков и девочек посчитали в Казахстане

В Telegram-канале Бюро нацстатистки сообщили, что среди всех рожденных за 12 месяцев 2025 года 51,5% — это мальчики, 48,5% — девочки.
«Наибольшие коэффициенты рождаемости отмечены в Туркестанской (22,22 человек на 1000 населения), Мангистауской (21,40) областях и городе Шымкенте (21,76)», — говорится в сообщении.
Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25−29 лет — 27%, а также 30−34 лет — 26,1%.
«В прошлом году девушки младше 20 лет родили 10,4 тыс. детей, а женщины старше 50 лет — 148 детей. Наибольшее число рождений у матерей до 20 лет зафиксировано в Туркестанской области, а у матерей старше 50 лет — в городе Алматы», — добавили в бюро.
Отмечается, что 24% родившихся детей стали первенцами в семье — 79,8 тыс. детей, четвертым ребенком по очередности в семье стало более 53,5 тыс. детей, что составляет 16% от всех родившихся.