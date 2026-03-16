Воронежский губернатор обсудил с послом Узбекистана расширение сотрудничества

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с делегацией посольства Узбекистана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым. Стороны обсудили развитие торгово-экономического и межрегионального сотрудничества.
Между Воронежской областью и Узбекистаном последовательно укрепляются деловые и гуманитарные связи. В частности, глава региона ездил в Ташкент весной 2024 года, где проходил Совет регионов России и Узбекистана, а воронежская делегация позже посещала Бухарскую область.
По словам Александра Гусева, товарооборот между областью и республикой по итогам прошлого года увеличился в 1,8 раза. Губернатор подчеркнул, что регион заинтересован не только в расширении торговли, но и в создании совместных проектов и производственной кооперации.
В настоящее время в Воронежской области работают 17 предприятий с участием узбекского капитала. Основу регионального экспорта в Узбекистан составляют продовольственные товары и сырье, а также продукция машиностроения и химической промышленности. В свою очередь республика поставляет в регион текстильную продукцию и сельскохозяйственные товары.
Ботиржон Асадов отметил, что активное развитие сотрудничества стало возможным благодаря инициативам президентов двух стран. Он подчеркнул, что за последние восемь лет взаимодействие между регионами Узбекистана и Воронежской областью заметно укрепилось.
По словам посла, растет товарооборот, расширяются гуманитарные контакты и активно развивается сотрудничество в сфере образования. В частности, Воронежский медуниверситет поддерживает партнерские отношения с шестью профильными узбекскими вузами.
Визит узбекской делегации в Воронежскую область продлится несколько дней. В программе — посещение промышленных предприятий и вузов, встречи с представителями бизнеса, а также общение с узбекской диаспорой.
По итогам встречи Александр Гусев подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства. По его словам, дополнительные возможности для взаимодействия открываются в промышленности, аграрном секторе, системе образования и культурном обмене.