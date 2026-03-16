Цена жизней. Водитель заплатит 4 млн за гибель 2-х детей на трассе «Каспий»

Михайловский райсуд Волгоградской области оценил в 4 млн рублей жизнь двоих погибших детей. Столько должен выплатить 42-летний водитель фуры в качестве компенсации морального вреда родственникам 5-летнего мальчика и 9-летней девочки, которые не выжили в жуткой аварии. Отечественный легковой автомобиль тогда буквально расплющило от удара о КамАЗ, в который он влетел после столкновения с грузовиком Volvo. Находившийся за его рулем мужчина проведет 8,5 лет в колонии-поселении. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Жуткое ДТП: водитель скрылся с места аварии.
Страшная авария случилась 26 июня 2025 года на федеральной трассе Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района Волгоградской области.
Житель Подмосковья направлялся по московской трассе в сторону Волгограда на автомобиле «Лада Веста», в котором находилась семья с двумя детьми — 5-летним мальчиком и 9-летней девочкой.
«На 750-м километре автодороги житель Омска, управлявший грузовым автомобилем Volvo в сцепке с прицепом марки Rolfo Formula, начал выполнять обгон, нарушая правила дорожного движения — на данном участке дороги нанесена сплошная горизонтальная разметка. Двигаясь с превышением скорости, он не справился с управлением». — рассказывает старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Дальше произошло страшное: когда фура уже возвращалась на свою полосу, ее прицеп зацепил «Ладу Веста». Легковой автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он на полной скорости влетел в движущийся КамАЗ.
Дети в отечественной легковушке, расположившиеся на заднем сиденье, погибли мгновенно. 56-летнюю пассажирку доставили в больницу.
Водитель Volvo покинул место ДТП и удалил с видеорегистратора запись, запечатлевшую мгновения, предшествующие аварии.
Приговор вынесен, но его еще можно обжаловать.
Несмотря на попытки скрыть случившееся, водитель Volvo был задержан. В михайловском отделе полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Все транспортные средства, ставшие участниками ДТП были изъяты и направлены на экспертизы и исследования. Контроль над расследованием взяла прокуратура области.
16 марта Михайловский райсуд огласил приговор 42-летнему виновнику трагедии. Его осудили по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ — Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места совершения ДТП".
Вину в преступлении фигурант уголовного дела признал частично.
Суд назначил ему в качестве наказания лишение свободы сроком на 8,5 лет, которые он должен провести в колонии-поселении. В течение двух лет он не сможет сесть за руль.
«Также в пользу потерпевших судом взыскана компенсация морального вреда в сумме четырех миллионов рублей», — уточняет Оксана Черединина.
Приговор не вступил в законную силу. Его могут обжаловать в апелляционном порядке как осужденный и его защита, так и сторона обвинения.
