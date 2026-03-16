Водитель заплатит 4 млн за гибель 2-х детей на трассе «Каспий»

Михайловский райсуд Волгоградской области оценил в 4 млн рублей жизнь двоих погибших детей. Столько должен выплатить 42-летний водитель фуры в качестве компенсации морального вреда родственникам 5-летнего мальчика и 9-летней девочки, которые не выжили в жуткой аварии. Отечественный легковой автомобиль тогда буквально расплющило от удара о КамАЗ, в который он влетел после столкновения с грузовиком Volvo. Находившийся за его рулем мужчина проведет 8,5 лет в колонии-поселении. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».