Омская пенсионерка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Следователи отдела полиции № 2 УМВД России по Омску возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве. 69-летняя жительница Кировского округа заявила, что лишилась 541 тысячи рублей. 16 марта в ведомстве поделились деталями: аферисты реализовали обманную схему в несколько этапов.
Сначала пенсионерке позвонил лжеспециалист сервисной службы и под предлогом замены домофона выманил код из СМС. Вскоре пришло уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах». Перезвонив по номеру из сообщения, женщина попала на «горячую линию», где поочередно пообщалась с «оператором портала», «представителем Росфинмониторинга» и «сотрудником ФСБ». Последний прислал фото фиктивной доверенности, заявив, что на имя омички оформлен документ для хищения сбережений.
Поверив неизвестным собеседникам, пенсионерка перевела 600 тысяч рублей своей знакомой для обналичивания в другом банке. После блокировки карты снять удалось 415 тысяч рублей в кассе. Через банкомат женщина отправила накопления на указанный счет. Еще 156 тысяч ушли на номер телефона под видом «счета для оцифровки». Кроме того, около 60 тысяч составили банковские комиссии.
Когда сбережения потерпевшей закончились, незнакомцы потребовали оплатить «задолженность» для получения средств из хранилища. Только тогда женщина поняла, что ее обманули.
Сейчас полиция устанавливает личности преступников, разбирательства идут по части 3 статьи 159 УК РФ.
Ранее мы писали, что жителя Омской области осудили за мошенничество от лица девушки.
С жителя Волжского взыскали 30 тысяч в пользу омской пенсионерки.