Омская пенсионерка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Поверив неизвестным собеседникам, пенсионерка перевела 600 тысяч рублей своей знакомой для обналичивания в другом банке. После блокировки карты снять удалось 415 тысяч рублей в кассе. Через банкомат женщина отправила накопления на указанный счет. Еще 156 тысяч ушли на номер телефона под видом «счета для оцифровки». Кроме того, около 60 тысяч составили банковские комиссии.