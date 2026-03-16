Под Гродно милиция накрыла нелегальный завод по производству самогона

В Гродненском районе правоохранители установили нелегальный завод по производству самогона и задержали его владельца. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
На территории Гродненщины было раскрыто нелегальное предприятие, где в крупных масштабах нелегально производили самогон. Организатором бизнеса оказался 60-летний сельчанин. В хозпостройке во дворе дома местного жителя нашли два самогонных аппарата, емкости с полуфабрикатом для изготовления крепкого алкоголя, а также свыше 4 тонн полуфабриката и 180 литров готовой продукции.
Сейчас правоохранители устанавливают размер полученного фигурантом незаконного дохода. Образцы продукции с «завода» направили на экспертизу, по ее результатам его действиям будет дана правовая оценка.
