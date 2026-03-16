Можно ли стать винным экспертом без винного образования

Ведите собственные записи
Le Figaro советует записывать свои ощущения во время дегустации вина. Например, можно выбрать четыре бутылки из четырех разных винных регионов и по вечерам пробовать вино, отмечая важное. Издание советует фиксировать только три вещи: запах, вкус и общее впечатление, то есть, буквально — нравится ли вам это вино.
«Простое словесное описание ощущений способно изменить ваше отношение к вину. Вы переходите от пассивного дегустатора к активному, и мозг начинает свою небольшую работу по архивированию», — пишет Le Figaro.
Сравнивайте регионы
Вторую неделю можно посвятить сравнению вин из одного и того же сорта, но из разных регионов. Например, пино нуар из Бургундии и пино нуар из Эльзаса, сира из Северной Роны и шираз из Австралии.
«Сравнение — самый мощный инструмент для изучения вина, поскольку оно заставляет вкусовые рецепторы искать различия, а не просто называть очевидные сходства. Именно здесь мы начинаем понимать, физически, во рту, что на самом деле означает понятие терруара», — сказано в руководстве.
Идите в винотеку
На третьей неделе винного погружения вы можете отправиться не в магазин, а в винотеку с кавистом. Идея состоит в том, что вы расскажете профессионалу, что вам понравилось или не понравилось в винах и попросите его удивить вас.
Поделитесь с друзьями
Четвертую неделю можно посвятить винному общению с друзьями и обсудить вина, которые вы дегустировали.
«Говорите то, что чувствуете, не боясь ошибиться, потому что в вопросах вкуса никто не ошибается: у нас есть предпочтения, а не обязательно недостатки. Вино — это язык сам по себе, и, как любой иностранный язык, его нужно просто достаточно практиковать, чтобы выработать автоматические реакции», — пишет издание.