Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли стать винным экспертом без винного образования

Вопреки распространенному мнению, для того чтобы ценить вино, не нужны годы обучения и три уровня сертификации, пишет Le Figaro. Издание дает собственные рекомендации тем, кто намерен разобраться в вине без посторонней помощи.

Источник: Freepik

Ведите собственные записи

Le Figaro советует записывать свои ощущения во время дегустации вина. Например, можно выбрать четыре бутылки из четырех разных винных регионов и по вечерам пробовать вино, отмечая важное. Издание советует фиксировать только три вещи: запах, вкус и общее впечатление, то есть, буквально — нравится ли вам это вино.

«Простое словесное описание ощущений способно изменить ваше отношение к вину. Вы переходите от пассивного дегустатора к активному, и мозг начинает свою небольшую работу по архивированию», — пишет Le Figaro.

Сравнивайте регионы

Вторую неделю можно посвятить сравнению вин из одного и того же сорта, но из разных регионов. Например, пино нуар из Бургундии и пино нуар из Эльзаса, сира из Северной Роны и шираз из Австралии.

«Сравнение — самый мощный инструмент для изучения вина, поскольку оно заставляет вкусовые рецепторы искать различия, а не просто называть очевидные сходства. Именно здесь мы начинаем понимать, физически, во рту, что на самом деле означает понятие терруара», — сказано в руководстве.

Идите в винотеку

На третьей неделе винного погружения вы можете отправиться не в магазин, а в винотеку с кавистом. Идея состоит в том, что вы расскажете профессионалу, что вам понравилось или не понравилось в винах и попросите его удивить вас.

Поделитесь с друзьями

Четвертую неделю можно посвятить винному общению с друзьями и обсудить вина, которые вы дегустировали.

«Говорите то, что чувствуете, не боясь ошибиться, потому что в вопросах вкуса никто не ошибается: у нас есть предпочтения, а не обязательно недостатки. Вино — это язык сам по себе, и, как любой иностранный язык, его нужно просто достаточно практиковать, чтобы выработать автоматические реакции», — пишет издание.

