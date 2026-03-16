Пять судей из Воронежской области решили уйти в отставку

Квалификационная коллегия судей Воронежской области рассмотрит пять заявления о прекращении полномочий судей. Информация появилась в предварительной повестке заседания ККС на среду, 18 марта.
В отставку подали:
судья Ленинского районного суда Воронежа Евгений Щербатых, с 6 апреля;
председатель Лискинского районного суда Виталий Сорокин, с 21 апреля;
судья Новоусанского районного суда Мария Нестерова, с 23 апреля;
судья Богучарского районного суда Наталья Жуковская, с 30 апреля;
судья Арбитражного суда Александр Стеганцев, с 15 мая.
Кроме того, во время заседания ККС рассмотрит девять заявлений о возможности рекомендации на различные должности.