Пять судей из Воронежской области решили уйти в отставку

Большая часть из них планирует покинуть свои должности в апреле.

Источник: АиФ Воронеж

Квалификационная коллегия судей Воронежской области рассмотрит пять заявления о прекращении полномочий судей. Информация появилась в предварительной повестке заседания ККС на среду, 18 марта.

В отставку подали:

судья Ленинского районного суда Воронежа Евгений Щербатых, с 6 апреля;

председатель Лискинского районного суда Виталий Сорокин, с 21 апреля;

судья Новоусанского районного суда Мария Нестерова, с 23 апреля;

судья Богучарского районного суда Наталья Жуковская, с 30 апреля;

судья Арбитражного суда Александр Стеганцев, с 15 мая.

Кроме того, во время заседания ККС рассмотрит девять заявлений о возможности рекомендации на различные должности.