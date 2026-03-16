Ковальчук: РФ помогла состояться практически всем мегасайенс-проектам в Европе

ЗВЕНИГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Россия стала интеллектуальным и финансовым донором практически всех мегасайенс-проектов в Европе, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук журналистам на Международной звенигородской конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу.
«Проекты по меганауке, например, в Европе, практически все были инспирированы нашей страной. Смотрите, лазер на свободных электронах XFEL: идея — наша, участие активное — наше, а еще и наши деньги. Это огромный проект [стоимостью] более миллиарда [евро]. 50% — Германия, почти 30% — мы, остальное [вкладывают] больше десятка европейских стран. То есть мы там и интеллектуальные доноры, и физические. Был ЦЕРН, в котором опять мы были донорами», — сказал Ковальчук.
Глава Курчатовского института отметил, что российские ученые благодаря таким международным проектам приобрели опыт, который теперь реализуют в рамках федеральных программ, посвященных созданию в стране мегаустановок и развитию атомных технологий.
«Сегодня мы абсолютно самодостаточны. Мы в 2021 году после многих десятилетий простоя запустили первую термоядерную установку в нашей стране — токамак Т-15МД. Как и реактор Ф-1 [на пути] создания атомной бомбы, это демонстрация того, что мы можем все делать сами на высшем мировом уровне. Мы сохранили и приумножили свой потенциал», — заключил ученый.