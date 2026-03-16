В Воронежскую область придут мокрый снег, дождь и гололед

Уже в ближайшие сутки погода в регионе начнет ухудшаться под влиянием циклона, смещающегося с юга. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, на территории Воронежской области ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а в ночное время — образование гололеда на отдельных участках.
В период с 18 часов вечера 16 марта до вечера 17 марта синоптики обещают облачную погоду с небольшими, а местами и умеренными осадками. Ночью температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до двух градусов тепла, при этом в отдельных районах прогнозируется гололед. Днем во вторник столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов. Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. В самом Воронеже погода будет чуть мягче: ночью 0−2 градуса тепла, днем — 2−4 градуса выше нуля, также с небольшими осадками и северо-восточным ветром.
Циклон продолжит оказывать влияние на регион и в последующие дни. В среду, 18 марта, сохранится облачная погода с небольшими осадками. Ночью температура в области составит от −3 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +3…+8°С. В Воронеже ночью ожидается 0−2° тепла, днем — 3−5° тепла.
К четвергу, 19 марта, характер погоды начнет меняться. Ночью еще возможны небольшие осадки, но днем существенных дождей уже не предвидится. При этом станет теплее: днем по области ожидается +5…+10°С, в областном центре — до +5…+7°С. Ветер сохранит северо-восточное направление.