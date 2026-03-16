Лихачев считает освоение термоядерного синтеза главным научным вызовом века

В РФ при решении задач в области термоядерной энергетики важна кооперация всех ключевых участников этих работ, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом».

ЗВЕНИГОРОД /Московская область/, 16 марта. /ТАСС/. Освоение управляемого термоядерного синтеза для энергетики станет главным научно-технологическим вызовом нынешнего века, считает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Практическое освоение и использование термоядерной энергии для энергетики — это, может быть, главный поколенческий вызов, главный вызов этого столетия, на который нам с вами предстоит ответить», — сказал Лихачев на открытии ежегодной международной конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу в подмосковном Звенигороде.

По его словам, при решении задач в области термоядерной энергетики в РФ очень важна кооперация всех ключевых участников этих работ — Курчатовского института, Российской академии наук и Росатома.

Большим шагом на пути к термоядерной энергетике в России станет создание установки токамак с реакторными технологиями (ТРТ), отметил Лихачев. Профинансирован ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому очень крупному передовому проекту, идет «глубокая работа» по созданию технического проекта ТРТ, добавил глава Росатома. По словам Лихачева, нужно очень четко определить этапы выполнения проекта. «Реализация в течение следующего десятилетия возможности получения электричества как продукта термоядерной энергии — задача крайне вдохновляющая, но исключительно сложная», — подытожил Лихачев.

