У жителя Константиновска конфисковали автомобиль за повторное вождение в нетрезвом виде

Усть-Донецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего дончанина, который управлял автомобилем в состоянииалкогольного опьянения. Об этом сообщили в донской прокуратуре.
Выяснилось, что в июне прошлого года сотрудники ДПС задержали мужчину на улице Ленина в Константиновске. Дончанин управлял автомобилем в состоянии опьянения. При проверке выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, что превратило административное правонарушение в уголовное преступление.
Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, он не сможет водить авто два года. А автомобиль, которым мужчина управлял в момент совершения преступления, был конфискован и обращен в доход государства.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!