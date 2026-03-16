У жителя Константиновска конфисковали автомобиль за повторное вождение в нетрезвом виде

Усть-Донецкий районный суд конфисковал машину у водителя, повторно задержанного за пьяную езду.

Источник: Комсомольская правда

Усть-Донецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего дончанина, который управлял автомобилем в состоянииалкогольного опьянения. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

Выяснилось, что в июне прошлого года сотрудники ДПС задержали мужчину на улице Ленина в Константиновске. Дончанин управлял автомобилем в состоянии опьянения. При проверке выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, что превратило административное правонарушение в уголовное преступление.

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, он не сможет водить авто два года. А автомобиль, которым мужчина управлял в момент совершения преступления, был конфискован и обращен в доход государства.

