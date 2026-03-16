Красноярский край вошёл в топ-20 регионов с самой низкой безработицей

Уровень безработицы в крае составил 1,4%.

По итогам четвёртого квартала 2025 года Красноярский край занял 16-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню безработицы. Исследование подготовлено аналитиками РИА Новости на основе данных официальной статистики.

Уровень безработицы в крае составил 1,4%. Это значительно ниже среднероссийского показателя, который по итогам квартала достиг 2,2%, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Лидерами рейтинга стали Москва, Новгородская и Калужская области — там безработица не превышает 1%. Замыкает список Ингушетия с показателем 25,5%.

Республика Хакасия расположилась на 26-м месте (1,6%), а Тува — на 78-м (4%).

Ранее мы сообщали, что авиакомпанию «Азур Эйр» могут лишить сертификата из-за частых поломок.