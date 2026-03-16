У ледников Кавказа обнаружили загрязнение почв тяжелыми металлами

«Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Института экологии горных территорий имени А. К. Темботова РАН исследовали два соседних горных ущелья на Центральном Кавказе — Цейское и Сказское. Первое находится на территории заповедника и доступно лишь для ограниченного числа экотуристов, а второе активно используется для массового отдыха, имеет развитую инфраструктуру и автомобильные дороги. Анализ показал, что в туристическом Сказском ущелье концентрации меди и никеля почти в два раза выше, чем в заповедном Цейском. Как оценивают ученые, это связано прежде всего с деятельностью человека», — говорится в сообщении.