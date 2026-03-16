У ледников Кавказа обнаружили загрязнение почв тяжелыми металлами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Института экологии горных территорий имени А. К. Темботова РАН обнаружили, что приледниковые почвы в высокогорных районах Центрального Кавказа содержат почти в два раза больше меди и никеля, чем земли в охраняемых природных зонах. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Института экологии горных территорий имени А. К. Темботова РАН исследовали два соседних горных ущелья на Центральном Кавказе — Цейское и Сказское. Первое находится на территории заповедника и доступно лишь для ограниченного числа экотуристов, а второе активно используется для массового отдыха, имеет развитую инфраструктуру и автомобильные дороги. Анализ показал, что в туристическом Сказском ущелье концентрации меди и никеля почти в два раза выше, чем в заповедном Цейском. Как оценивают ученые, это связано прежде всего с деятельностью человека», — говорится в сообщении.
Уточняется, что анализ проводился на основе образцов криоконитов и почв, отобранных на разных высотах и расстояниях от ледников, а также донных отложений из ледниковых ручьев. Исследования проводились летом — в период наиболее активного туризма. В лаборатории ученые оценили содержание в образцах меди, цинка, никеля, свинца и кадмия, так как все эти металлы токсичны для живых организмов даже в небольших количествах.
По данным пресс-службы, содержание цинка и свинца оказалось высоким в обоих районах. Специалисты связывают это с природными геологически обусловленными особенностями почв Центрального Кавказа и влиянием старых горнодобывающих предприятий, расположенных в регионе. Частицы пыли, содержащие эти элементы, могут переноситься ветром и осаждаться на поверхности ледников, а затем вместе с талой водой поступать в почвы.
«Мы рекомендуем внедрять сезонные ограничения на посещение уязвимых территорий, развивать экологически безопасное строительство и контролировать содержание токсичных элементов в природных средах. В дальнейшем мы планируем изучить процессы накопления и переноса других элементов в высокогорных экосистемах, а также особенности микробиома криоконитов и почв, чтобы лучше понять динамику изменения высокогорных ландшафтов в условиях изменения климата и расширения деятельности человека», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, заведующего кафедрой прикладной экологии СПбГУ Евгения Абакумова.
Как отметили в университете, исследование показало, что в заповедном Цейском ущелье большинство образцов почвы относятся к категории незагрязненных. В Сказском ущелье уровень загрязнения оказался выше и был классифицирован как слабый. При этом экологический риск в обоих районах в целом остается умеренным.