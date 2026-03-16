Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прием в первый класс в Казахстане: как подать заявление

С 1 апреля начнется прием документов в первый класс.

С 1 апреля во всех школах начнется прием документов для зачисления детей в первый класс. Прием заявлений продлится до 31 августа, передает BAQ.kz.

Родителям будущих первоклассников напомнили о начале приема документов в школы. Подать заявление можно в электронном формате через портал eGov.kz.

При этом специалисты рекомендуют не откладывать подачу документов, поскольку в некоторых школах набор может завершиться раньше.

Также отмечается, что даже если семья проживает в микрорайоне школы, в приеме могут отказать из-за переполненности классов.

Для подачи заявления родителям необходимо подготовить следующие документы:

заявление родителей или законных представителей; цифровую фотографию ребенка размером 3×4; паспорт здоровья ребенка (форма № 052−2/у) — с 2025 года он доступен в электронном формате на eGov; карту профилактических прививок (форма № 065/у); заключение ПМПК — при необходимости.

Сообщается, что заявление на зачисление ребенка рассматривается в течение одного рабочего дня.

Основаниями для отказа могут стать переполненность классов, а также недостоверность представленных документов или содержащихся в них данных.