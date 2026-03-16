Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе провели сложная операцию пациенту с раком пищевода: в ней принял участие эксперт из Москвы

В Уфе хирург из Москвы прооперировал пациента с раком пищевода.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе хирурги провели сложную операцию пациенту с раком пищевода вместе с экспертом из Москвы. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, в операции принял участие Андрей Рябов — заместитель генерального директора по хирургии Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена. Визит специалиста был организован в рамках обмена опытом между федеральными и региональными врачами.

Медики прооперировали 60-летнего пациента с раком пищевода первой стадии. Команда врачей выполнила резекцию пищевода и его пластику малоинвазивным методом. За ходом операции наблюдали торакальные хирурги, ординаторы и студенты.

— Такой подход к обучению, когда теория подкрепляется реальной совместной работой с корифеем хирургии, позволяет торакальной службе региона выйти на высокий уровень, — отметил глава Минздрава Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.