В Уфе провели сложная операцию пациенту с раком пищевода: в ней принял участие эксперт из Москвы

В Уфе хирурги провели сложную операцию пациенту с раком пищевода вместе с экспертом из Москвы. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, в операции принял участие Андрей Рябов — заместитель генерального директора по хирургии Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена. Визит специалиста был организован в рамках обмена опытом между федеральными и региональными врачами.
Медики прооперировали 60-летнего пациента с раком пищевода первой стадии. Команда врачей выполнила резекцию пищевода и его пластику малоинвазивным методом. За ходом операции наблюдали торакальные хирурги, ординаторы и студенты.
— Такой подход к обучению, когда теория подкрепляется реальной совместной работой с корифеем хирургии, позволяет торакальной службе региона выйти на высокий уровень, — отметил глава Минздрава Башкирии.
