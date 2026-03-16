Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве кардиохирурги спасли женщину с расслоением грудной аорты

В Москве врачи спасли женщину с расслоением грудной аорты и аневризмой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московские кардиохирурги НИИ имени Склифосовского спасли жизнь женщине с острым расслоением всех отделов грудной аорты и крупной разорвавшейся аневризмой, пациентка выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо, сообщает медучреждение.

«В “Склиф” женщину привезли с острым расслоением всех отделов грудной аорты и разорвавшейся аневризмой размером с яблоко. К сожалению, эта патология крайне коварна — разрыв происходит внезапно и в 50% случаев он смертелен. Поэтому данной проблеме стоит уделять особое внимание. Команда кардиохирургов спасла жизнь пациентке, выполнив многочасовую операцию», — говорится в сообщении в Telegram-канале медучреждения.

Отмечается, что сложнейшее вмешательство включало экстренное протезирование всей грудной аорты, а также замену аортального клапана. Ювелирная точность и опыт хирургов позволили провести все этапы успешно.

«На данный момент женщина выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо», — уточняется в сообщении.