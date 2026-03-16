Курточный вор с богатым прошлым: рецидивист украл из стоматологии четыре пуховика и телефон из машины

В Калининградской области в полицию обратился представитель частной стоматологии в Московском районе Калининграда: из гардероба пропали четыре куртки на общую сумму больше 87 тысяч рублей. Оперативники быстро вышли на след — к краже оказался причастен 39-летний местный житель, уже неоднократно судимый.
При обыске у него дома нашли похищенную верхнюю одежду. Мужчина пояснил, что зашёл в клинику, увидел пустой гардероб, забрал куртки и собирался их продать.
Но на этом его «подвиги» не закончились. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что он причастен ещё к одной краже — на улице Ульяны Громовой он вытащил мобильный телефон из незапертого Volkswagen. Ущерб — 8 тысяч рублей.
В отношении рецидивиста возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям в городе.