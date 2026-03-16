Синоптик рассказала о заморозках в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ночные заморозки вернутся в Москву в ближайшую ночь, при этом дневная температура на этой неделе ожидается до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что морозы вернулись в Московский регион в ночь с 14 на 15 марта: местами температура опустилась до минус восьми градусов.
«Ближайшую ночь в Москве будет минус четыре градуса, днем завтра — плюс десять градусов. В среду ночью — минус один градус, днем — плюс 12 градусов. В четверг ночью — минус три градуса, а днем — плюс 13 градусов. Ночью в пятницу будет около ноля, однако днем — плюс восемь-десять градусов», — сообщила агентству Паршина.
По словам синоптика, на выходных существенных изменений не ожидается: днем будут до десяти градусов тепла, а ночью — около ноля, при этом всю неделю будет преимущественно без осадков.