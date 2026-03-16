«Можно разворачиваться и обратно на работу ехать…»: пробка на несколько часов парализовала движение в центре Иркутска

Огромная пробка собралась на выезде к Глазковскому мосту в Иркутске вечером 16 марта 2026. Согласно данным с карт, движение парализовало на улице Чкалова и Степана Разина. При этом в оставшейся части города проехать можно без проблем, заторов нет.
— Я, видимо, ужин прямо в автобусе начну готовить…
— Передайте моей кошке, что я ее люблю.
— А когда уже самокаты вернуться?
— Можно разворачиваться и обратно на работу ехать.
— Теперь долговая яма выглядит не такой страшной.
— В этой пробке можно выйти замуж, родить детей, купить дом, собаку и … только потом до дома доехать… — пишут сибиряки в чатах.
Водители не могут проехать пешеходный переход по 20−30 минут, автобусы стоят часами. Пассажиры выходят и продолжают путь уже пешком. Судя по картам, на данном участке случилось несколько дорожно-транспортных происшествий. КП-Иркутск обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию, выясняем обстоятельства случившегося.
