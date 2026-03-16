Губернатор Ростовской области высказался об изменения в сфере ЖКХ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь высказался об изменениях в сфере ЖКХ, произошедших в 2025 году, а также озвучил планы на будущее. Тема обсуждалась на совещании в донском правительстве, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным минЖКХ региона, было построено, реконструировано и отремонтировано 47,1 км сетей водоснабжения, а в донской столице начали строительство ливневки с привлечением инфраструктурного кредита на сумму в 8,7 млрд рублей.
Решили проблему и в Шахтах. Там реконструировали аварийный водовод. Стоимость работ составила 2,8 млрд рублей.
На сдерживание роста платы за коммунальные услуги выделили 6,6 млрд рублей областных субсидий. Заменили 337 лифта, что почти в 1,5 раза превысило плановый показатель.
— В 2025 году на объекты водопроводно-канализационного хозяйства направили 4,3 млрд рублей. Завершены работы на 14 объектах в водоснабжения и водоотведения, обустроено семь новых артезианских скважин. Благоустроено 172 общественные территории, закуплено и установлено почти 14 тысяч контейнеров для сбора ТКО. Капитально отремонтировано общее имущество в 1407 многоквартирных домах, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
На ближайшие три года в модернизацию «коммуналки» вложат почти 20 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей — помощь из федерального центра. Также продолжат строительство ливневки в Ростове и реконструкцию Шахтинско-Донского водовода.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году качество городской среды в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30%. Уже в 2026 году приведут в порядок 161 общественное пространство. На это заложили 1,5 млрд рублей, основную часть даст федеральный бюджет.
Губернатор потребовал от Госжилинспекции жесткого контроля за управляющими компаниями. Отдельная тема — долги за коммунальные услуги. Юрий Слюсарь обратил внимание на перекос: исправно платят в основном малообеспеченные, а основные долги копят владельцы больших квартир.
А вот с вывозом мусора ситуация улучшается. Количество жалоб от жителей снизилось на 13−15%. Стоит задача сделать сферу прозрачной, разобраться с «серыми возчиками» и наладить четкий график вывоза отходов.
— В условиях ограниченности средств нужно от тактики «затыкания текущих дыр» перейти к стратегическому управлению. Ситуация будет оставаться напряженной, поэтому призываю расставлять приоритеты жестко, исходя из ограниченности ресурсов, — сказал Юрий Слюсарь.
