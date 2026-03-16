Волгоградка в огороде нашла медаль «За отвагу»

Жительница поселка Зеленый в Волгоградской области Рукият Багандова в своем огороде откопала медаль «За отвагу».
— Я взяла во дворе, у забора, грунт для цветов. Стала просеивать землю и увидела металлический кружок. Была еще истлевшая ленточка, — рассказала Рукият Тагировна. — Я вытерла находку, увидела, что это боевая награда. У меня сын раньше ездил на раскопки, поэтому я позвонила ему и рассказала про медаль.
Ее сын Магомед работает судебным приставом. Вместе с коллегами он направил запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. На днях получен долгожданный ответ. Медаль принадлежит стрелку четвертой стрелковой роты 1040-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии ефрейтору Засядько Петру Петровичу.
Боец был призван на фронт в декабре 1943 года, награду получил 17 мая 1945 года. Свой подвиг он совершил менее чем за месяц до конца войны. В наградных документах написано, что Петр в боях от Одера до Берлина убил шестерых фашистов. Также о нем известно, что родился Засядько в 1918 году, на фронте вступил в комсомол. По национальности украинец, призван в армию из Ставропольского края.
В пресс-службе областного управления ФССП России нам сообщили, что уже нашли родственников героя. Им передадут найденную награду.
— Возможно, владелец медали жил здесь когда-то. До нас у этой земли было несколько хозяев. А на этом месте стоял то ли сарай, то ли конюшня, — добавила Рукият Багандова. — Не могу сказать, что испытала радость. Скорее, боль, что солдат потерял свою награду. Может быть, внуки утащили поиграть. Я ведь понимаю, насколько ценной для бойца была боевая медаль. К счастью, теперь она вернется в семью. Надеюсь, потомки будут беречь ее.
На сайте «РГ» есть раздел «Звезды Победы», посвященный наградам, которые находят своих владельцев спустя десятилетия. Там можно по фамилии, имени, отчеству найти фронтовика и подтвержденные данные о неврученных орденах и медалях. Всего в системе — 134 489 записей.