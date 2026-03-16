В Перми вышел на линию новый трёхосный автобус

Сегодня в Перми начал работать первый трёхосный городской автобус. Машина вышла на маршрут в год столетия автобусного движения в городе и украшена специальной памятной ливреей.
Для Перми такие автобусы — редкость: последние годы на городских маршрутах они не использовались. Новый транспорт длиной примерно на 2,5 метра больше обычного и рассчитан на 130 пассажиров, из которых 51 может сидеть. Дополнительная подруливающая ось улучшает маневренность и равномерно распределяет нагрузку на дорогу.
Пермь стала первым городом в России, где такая машина запущена в регулярное движение.
Перед выходом на маршрут его оборудовали всем необходимым: валидаторами, медиапанелями, датчиками пассажиропотока, bluetooth-маячками и системой навигационного контроля. Дополнительно установлены система кругового обзора и мониторинг состояния водителя.
Сегодня автобус обслуживает маршрут № 59. В дальнейшем планируется оценить его работу на улицах Перми и рассмотреть возможность увеличения числа таких автобусов в городе.