Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Потребление алкоголя на душу населения за 16 лет снизилось в России в 1,7 раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), 13,7 (2009 год) — 8,06 (2025 год), снижение в 1,7 раза», — говорится в презентации министра, представленной в ходе пленарного заседания форума «Здоровое общество».
Форум «Здоровое общество» проходит в Москве 16−17 марта. В его работе примут участие делегации 15 стран.