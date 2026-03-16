На морском побережье в Калининградской области военные проводят учения

Подразделения морской пехоты отрабатывают специальные задачи.

Источник: Комсомольская правда

Специальные задачи отрабатывают подразделения морской пехоты на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Особое внимание уделено борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами.

Как сообщает пресс-служба Балтфлоа, морские пехотинцы выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов, из вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Также отрабатывают наступление и оборону, эвакуацию раненых, преодоление минно-взрывных заграждений.

В занятиях задействовано более 100 военнослужащих, более 10 единиц военной и специальной техники.