На улице Челюскинской в Калининграде планируют открыть парковку на 112 мест

На улице Челюскинской в Калининграде обустроят парковку на 112 мест. Специалисты завершают проектирование объекта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Новая стоянка появится на улице Челюскинской, 36. Проектированием занимается МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
«В рамках проекта предусмотрено создание 112 машино-мест — этого достаточно для удовлетворения текущего спроса на парковку в районе. Расчётная площадь асфальтового покрытия парковки составит 4590 квадратных метров, при этом размещение автомобилей будет организовано с соблюдением всех действующих норм безопасности и градостроительных регламентов», — говорится в публикации.
Кроме того, запланировано озеленение участка площадью 294 квадратных метра: там высадят 68 деревьев. В мэрии отмечают, что важной частью проекта является обустройство тротуаров общей площадью 750 «квадратов». Для повышения безопасности жителей пешеходные зоны отделят от парковочной территории.
«На текущий момент ведётся работа по привлечению финансирования, необходимого для реализации проекта», — подчеркнули в сообщении.
В настоящий момент на улице Челюскинской ведут капитальный ремонт. В декабре 2025 года власти нашли подрядчика для проведения работ. Договор на 200,6 миллиона заключили с ООО «Инпэкс». Организация выполняла первый этап ремонта улицы Челюскинской за 69,6 миллиона рублей.
Для капитального ремонта улицы Челюскинской разрешили вырубить 129 деревьев и 99 кустарников. Взамен высадят новые растения.
Подрядчику предстоит привести в порядок участок дороги от дома № 20−22 до пересечения с Ижорской. Специалистам нужно оборудовать тротуары с обеих сторон улицы, велодорожку. Также необходимо провести освещение и выполнить благоустройство. Работы должны выполнить в течение года.