Из красноярских Солонцов планируют сделать новый выезд

Из красноярского поселка Солонцы планируют сделать новый выезд — дорога должна соединить улицу Содружества со строящейся трассой в микрорайон Солнечный. Об этом мэр Сергей Верещагин рассказал в своих социальных сетях.
По словам главы города, жители поселка жалуются на постоянные заторы в часы пик: сейчас из Солонцов существует только один полноценный выезд на проспект Котельникова.
Верещагин напомнил, что в 2026 году в поселке сдается новый детсад на 270 мест. Подъезд к учреждению пока гравийный, однако в течение сезона его планируют привести в порядок.
