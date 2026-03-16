Минчанин ремонтировал туалет в квартире умершего отца и вызвал милицию

В Минске мужчина делал ремонт в квартире умершего отца, и ему пришлось вызвать милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 37-летний житель Минска. Мужчина делал ремонт в санузле в квартире умершего отца и нашел на потолке под обшивкой револьвер и боеприпасы к нему.
Прибывшие правоохранители изъяли оружие. Проводится проверка.
А еще под Гродно милиция накрыла нелегальный завод по производству самогона.
Между тем КГК поймал крупную белорусскую компанию на обналичке.