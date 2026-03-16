Дети из волгоградского хутора остались без школьного автобуса

Уже больше года не ходит автобус, на котором дети из волгоградского хутора Недоступов ездили на учебу в соседние Бородачи. Местные жители кооперируются: один родитель отвозит нескольких учеников, другой забирает. Но не всегда у взрослых есть такая возможность. Все-таки у всех работа.
— В конце 2024 года заболел прежний водитель школьного автобуса, а нового до сих пор не нашли. Никто на эту работу не соглашается, — рассказывает «РГ» хуторянка Олеся Запорожская. — Говорят, ищите шофера. А нам как быть? Никто проблему не решает. Писали депутатам, ответа не последовало.
Какой-то вариант нашел областной комитет образования. Детей перевели в школу в Красном Яре, где есть водитель. Но это дальше и по очень плохой дороге. Уже по названию хутора Недоступов понятно, что с транспортной инфраструктурой тут исстари напряженно. До Бородачей шесть километров, пешком ребенка тоже не отпустишь. До Красного Яра — около 17. Чтобы попасть к первому уроку к восьми утра, из Недоступова нужно выезжать в 7:15. А по пути собирают красноярских детей. В родную же школу добирались за десять минут. Так как младшеклассники заканчивают раньше, перед обратной дорогой им еще приходится ждать, когда отзанимаются старшие ребята.
В Недоступове когда-то была своя начальная школа. Потом ее закрыли. Семеро детей ездили в соседний хутор. Сейчас четверых учеников согласились временно перевести в Красный Яр. Троих возят в Бородачи родители.
— Нас убеждают, что в Красном Яре учителя лучше. Но, чтоб туда ездить, ребенку нужно просыпаться с первыми петухами. Я сама училась в Бородачах, с нами занимались нормальные педагоги, — говорит Запорожская. — Бородачевская школа является филиалом Красноярской. Поэтому непонятно, почему тот же автобус, раз он может заезжать в наш хутор, не готов отвезти наших детей в их школу.
После обращения граждан прокуратура Жирновского района провела проверку и выявила нарушение права на доступность образования. В суд подали заявление о признании незаконным бездействия администрации района, которая является учредителем школы. И суд обязал чиновников предоставить детям из Недоступова автобус. Только прошло уже несколько недель, а водителя до сих пор не нашли.