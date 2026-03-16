Дети из волгоградского хутора остались без школьного автобуса

Какой-то вариант нашел областной комитет образования. Детей перевели в школу в Красном Яре, где есть водитель. Но это дальше и по очень плохой дороге. Уже по названию хутора Недоступов понятно, что с транспортной инфраструктурой тут исстари напряженно. До Бородачей шесть километров, пешком ребенка тоже не отпустишь. До Красного Яра — около 17. Чтобы попасть к первому уроку к восьми утра, из Недоступова нужно выезжать в 7:15. А по пути собирают красноярских детей. В родную же школу добирались за десять минут. Так как младшеклассники заканчивают раньше, перед обратной дорогой им еще приходится ждать, когда отзанимаются старшие ребята.