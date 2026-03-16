Воронежская область заняла 47-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Воронежская область заняла 47-е место в свежем рейтинге российских регионов по уровню безработицы, который составили эксперты «РИА Рейтинг» по итогам четвертого квартала 2025 года. Показатель в нашем регионе — 1,9%, что заметно ниже среднероссийского уровня.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года безработица в Воронежской области снизилась на 0,3 процентных пункта. Правда, воронежцы, по данным того же исследования за третий квартал 2025 года, ищут работу довольно долго: на это уходит в среднем 9 с половиной месяцев.
Лучше всего ситуация с занятостью в Москве, Новгородской и Калужской областях — там безработица меньше одного процента. А хуже всего — в республиках Северного Кавказа: Ингушетия, как и раньше, замыкает список с показателем 25,5%.
В целом по стране безработица снижается: за год она уменьшилась в 59 регионах. Сильнее всего — в Кабардино-Балкарии, Якутии и Чечне.