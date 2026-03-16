В красноярском «Роевом ручье» умер самец пумы Арнальдо

В возрасте 14 лет ушёл из жизни Арнальдо — пума, ставшая за годы жизни в парке флоры и фауны его настоящим символом. Об этом сообщили в красноярском «Роевом ручье».
Арнальдо родился 6 августа 2011 года в зоопарке Зеленогорска, а уже в трёхмесячном возрасте переехал в Красноярск. Здесь он прожил почти всю жизнь. В 2012 году из Екатеринбурга к нему приехала подруга — пума Айс. Вместе они дважды становились родителями: в 2015-м у пары родились двое котят, а в 2017-м — трое. Подросшие пумы отправились в зоопарки Большеречья, Белгорода, Минска и Сахалина.
Для пум 14 лет — почтенный возраст. В последние годы Арнальдо находился под постоянным наблюдением ветеринаров, получал поддерживающую терапию. В парке отметили, что его уход был тихим и спокойным.
«Нам очень тяжело писать эти строки. Арнальдо прожил долгую и достойную жизнь», — признались сотрудники «Роева ручья».
