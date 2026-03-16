В красноярском «Роевом ручье» умер самец пумы Арнальдо

Арнальдо родился 6 августа 2011 года в зоопарке Зеленогорска, а уже в трёхмесячном возрасте переехал в Красноярск. Здесь он прожил почти всю жизнь. В 2012 году из Екатеринбурга к нему приехала подруга — пума Айс. Вместе они дважды становились родителями: в 2015-м у пары родились двое котят, а в 2017-м — трое. Подросшие пумы отправились в зоопарки Большеречья, Белгорода, Минска и Сахалина.