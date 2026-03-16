Почта России выплатит компенсацию сломавшей ногу волгоградке

Тракторозаводский райсуд обязал Почту России выплатить компенсацию волгоградке, которая сломала ногу на пандусе у одного из местных отделений компании.
В отделение № 65 на улице Ополченской, 44 Ольга Ж. отправилась в один из дней апреля 2025 года. Спускаясь по пандусу, она травмировала ногу.
«Визуально он не имел повреждений, однако когда сотрудники отделения убрали резиновое покрытие, под ним истец увидела ненадлежащее состояние сооружения», — поясняют в пресс-службе судов Волгоградской области.
Волгоградка обратилась к медикам, где ей наложили на ногу гипс. Она долго лечилась — перелом на лодыжке плохо срастался. Больше двух недель она не могла передвигаться в связи с тем, что нога должна была оставаться неподвижной. А затем проходила длительную реабилитацию.
25 апреля и 1 августа 2025 года Ольга Ж. направляла компании претензии о возмещении вреда. Но Почта России оставила их без внимания. Не пришел ее представитель и в судебное заседание, в суд были направлены лишь письменные возражения с просьбой отказать в удовлетворении требований, а в случае удовлетворения — снизить размер штрафа и судебных расходов, поскольку истец сама была неосторожна, в связи с чем и случилось несчастье.
Истец подтвердила свои требования снимками с места событий. В результате суд взыскал с Почты России компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, штрая в сумме 100 тысяч и судебные расходы на оплату услуг представителя — 25 тысяч рублей.
Почта России еще может обжаловать это решение.
