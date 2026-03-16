Милиция начала проверку сельхозпредприятий

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел начали мониторинг предприятий агропромышленного комплекса во время весенней посевной кампании, сообщил начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Дмитрий Щедраков.
Комплекс мероприятий милиция реализует в период посевной кампании в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. Мониторинговые группы уже выезжают на объекты АПК.
«В зоне ответственности — 979 сельхозпредприятий республики, которые осуществляют полевые работы и имеют долю государственной собственности. Только в части техники стражами порядка регулярно обследуется более 200 тысяч единиц», — цитирует Щедракова ведомственная газета «На страже».
Кроме того, мониторинговые группы ОВД нацелены на предотвращение посягательств на товарно-материальные ценности, выявление уже совершенных преступлений и правонарушений.
В ГУБЭП уточняют, что для сельскохозяйственной отрасли характерны хищения, искаженная отчетность, деловая коррупция. Основным мотивом здесь называют корысть отдельных работников предприятий. Причинами же являются бесхозяйственность и отсутствие должного контроля со стороны некоторых руководителей.
В прошлом году борцы с экономической преступностью выявили 1024 преступления в сфере АПК, более половины из них — хищения, каждый третий факт связан с коррупцией. 170 экономических злодеяний относились к категории тяжких и особо тяжких.