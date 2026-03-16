В мире дадут оценку преступлениям киевского режима, заявила Москалькова

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила уверенность, что мировое сообщество даст оценку бесчеловечным военным преступлениям киевского режима, заявив, что «Нюрнбергский процесс впереди».
«Я уверена, что Нюрнбергский процесс впереди. Конечно, оценка будет дана бесчеловечным военным преступлениям Киева, грубейшим нарушениям прав человека», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Москалькова подчеркнула, что продолжает доводить до сведения Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и других международных структур информацию о фактах преступлений ВСУ против гражданского населения.
«Сегодня все факты военных преступлений должны фиксироваться, им не то что должна быть дана оценка, преступления должны закончиться наказанием, преступники должны быть наказаны», — добавила омбудсмен.