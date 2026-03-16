От киберспорта к реальным победам: почему фиджитал-центр в Челябинске стал одним из лучших

Губернатор Текслер и Никита Нагорный посетили фиджитал-центр в Челябинске.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным посетили региональный центр спортивной подготовки по фиджитал-спорту. Уникальную площадку, где объединяют классический спорт и цифровые технологии, открыли в Челябинске в конце 2025 года.

Во время визита глава региона и президент Федерации фиджитал-спорта России ознакомились с работой центра, оценили его технологическое оснащение и пообщались с юными спортсменами. Текслер отметил, что подобные площадки позволяют детям совмещать интерес к цифровым технологиям с физической активностью.

— Это абсолютно уникальный современный объект. Для детей это возможность объединить интерес к технологиям и занятия спортом. В этом и заключается главная идея фиджитал-направления — соединить спорт и технологии будущего, — подчеркнул губернатор.

Челябинский фиджитал-центр стал 19-м подобным объектом в России. Несмотря на то что он работает всего несколько месяцев, площадка уже вошла в число самых эффективных в стране и стабильно находится в топ-5 по версии Всероссийской Федерации фиджитал-спорта.

Регион также участвует в федеральном пилотном проекте «Фиджитал в школы», который курирует заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В Челябинске в программу уже включены четыре образовательных учреждения: образовательный центр № 5, гимназия № 80, ИТ-лицей «Привилегия» и школа № 116. Здесь тестируют интеграцию нового спортивного формата в учебный процесс.

Президент Федерации фиджитал-спорта России Никита Нагорный отметил высокий уровень развития направления в регионе.

— Фиджитал-спорт — это спорт нового поколения. Челябинская область входит в число регионов, где созданы такие центры. Рад видеть, что здесь это направление активно развивается, — заявил он.

Центр уже стал площадкой для крупных соревнований. Только за февраль и март здесь прошли турниры по фиджитал-рукопашному бою, падел-теннису, баскетболу 3×3 и лёгкой атлетике.

В ближайшее время в Челябинске планируют провести первенство области по ритм-симулятору. Победители получат шанс выступить на международных «Играх будущего», которые летом 2026 года пройдут в Казахстане.

