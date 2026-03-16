Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове утвердили «космические» и «позитивные» названия новых улиц

В Ростове трем улицам присвоили наименования.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове три улицы получили официальные имена. Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в городской администрации, соответствующий документ уже прошел согласование. Им присвоили «космические» и «позитивные» названия.

Новые названия присвоены объектам, расположенным в Ворошиловском районе. Решение было принято в феврале 2026 года на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям. Чиновники утвердили имена для продолжений уже существующих улиц и переулков.

Теперь на карте Ростова официально значатся:

— улица 3-я Гравитационная;

— переулок 6-й Позитивный;

— переулок 7-й Позитивный.

Сейчас проект постановления администрации города находится на стадии визирования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.