В Ростове утвердили «космические» и «позитивные» названия новых улиц

В Ростове три улицы получили официальные имена. Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в городской администрации, соответствующий документ уже прошел согласование. Им присвоили «космические» и «позитивные» названия.
Новые названия присвоены объектам, расположенным в Ворошиловском районе. Решение было принято в феврале 2026 года на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям. Чиновники утвердили имена для продолжений уже существующих улиц и переулков.
Теперь на карте Ростова официально значатся:
— улица 3-я Гравитационная;
— переулок 6-й Позитивный;
— переулок 7-й Позитивный.
Сейчас проект постановления администрации города находится на стадии визирования.
