Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы и почувствовали, что все встали на их защиту, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
«Возвращение Крыма, мне кажется, всю нашу большую страну тоже изменило. В части того, что и население, и власти, и в целом все поверили в силы, в возможности, в то, что действительно справедливые вещи возможны», — сказал Аксенов.
Как подчеркнул глава региона, в марте 2014 года Крым почувствовал, что вся страна и президент России встали на его защиту. Этот эмоциональный порыв передался всей стране, отметил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.