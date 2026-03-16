Фонд «Точно ДОБРО» запустил конкурс на смену «Строители будущего» в «Артек»

Благотворительный фонд Николая Амосова «Точно ДОБРО» объявил конкурс среди школьников России и зарубежных стран на участие в программе «Строители будущего». Заявки принимаются до 29 марта 2026 года. Победители под руководством экспертов из бизнеса и образования с 1 по 22 сентября 2026 года пройдут смену профориентационной направленности в Международном детском центре «Артек».
Конкурс «Строители будущего» — 2026 станет вторым, совместно реализованным БФ «Точно ДОБРО» и МДЦ «Артек» в рамках Десятилетия науки и технологий. Он откроет возможность 96 сильнейшим участникам от 12 до 16 лет, проявившим себя в научно-техническом творчестве, социальной и проектной деятельности, узнать об актуальных профессиях в сфере девелопмента, пройти первые пробы и разработать научно-инновационную идею.
«Создание новых городских пространств — командный процесс, требующий интеграции знаний из разных областей: строительного инжиниринга, архитектуры, экономики, новых технологий, дизайна, связей с общественностью и других, с которыми на практике предстоит познакомиться участникам смены “Строители будущего”, — говорит директор Благотворительного фонда “Точно ДОБРО” Марина Нудьга. — Опытом поделятся ведущие эксперты ГК “ТОЧНО” — девелопера федерального уровня, который входит в топ-5 рейтинга уверенности застройщиков РФ по версии Forbes, и специалисты сферы образования».
Партнерами в реализации программы также станут общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Московский архитектурный институт, Московский государственный строительный университет.
Во взаимодействии с мастерами участники погрузятся в особенности выбранной профессии, освоят современный инструментарий, в том числе ИИ-сервисы, научатся работать с информацией, применять исследовательский подход и полученные практические навыки в проектной деятельности. Результатом станет разработка макета малой архитектурной формы или арт-объекта, обладающего научным фундаментом и преследующего цель просвещения в процессе взаимодействия человека с городским пространством.
Разработки будут представлены членам экспертной комиссии, презентации включат научное обоснование каждой идеи. Полученная обратная связь послужит основой для доработки макетов в рамках школьного предмета «Проектная деятельность», где артековцы смогут поделиться полученными на смене знаниями и выступить наставниками для одноклассников.
Лучшие идеи школьников станут претендентами на реальную реализацию: ведущий федеральный застройщик ГК «ТОЧНО» рассмотрит проекты для размещения на городских площадках.
Конкурсный отбор на смену «Строители будущего» стартует 2 марта 2026 года. Заявочная кампания продлится до 29 марта 2026 года. Конкурсантов ждут два этапа.
На отборочном этапе участникам предстоит снять видеовизитку с рассказом о своей мечте, увлечениях, профессиональных предпочтениях. Основной этап включит разработку проекта в выбранной номинации и его презентацию в школьном классе:
«Наука и искусство» — создание макета арт-объекта, который через форму, материал и взаимодействие со зрителем отражает научную идею, явление, состояние или образ будущего.
«Зона отдыха» — проектирование малых архитектурных форм для отдыха и общения с опорой на научные знания о человеке и природе (физика, биология, экология, психология).
«Научная детская площадка» — создание макета детской площадки с малыми архитектурными формами, которые через движение, игру и взаимодействие знакомят детей с научными законами и явлениями.
Итоги конкурса и имена победителей, получивших путевки в МДЦ «Артек», будут объявлены не позднее 10 июня 2026 года.
Справка.
Президент России объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».