Фонд «Точно ДОБРО» запустил конкурс на смену «Строители будущего» в «Артек»

Президент России объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».