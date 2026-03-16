В Челябинске к сентябрю 2026 года построят Центр художественной гимнастики

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с титулованными спортсменами дал старт строительству Центра художественной гимнастики. Объект возведут в Калининском районе областного центра, его планируют сдать к началу следующего учебного года, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В церемонии закладки первого камня на площадке по улице Чичерина приняли участие олимпийские чемпионы Никита Нагорный (спортивная гимнастика) и Юрий Борзаковский (легкая атлетика), а также глава Челябинска Алексей Лошкин.
Губернатор Алексей Текслер подчеркнул важность появления нового профильного комплекса для развития спорта в регионе.
«Челябинску давно нужен был современный центр, где юные гимнастки смогут тренироваться в комфортных условиях и расти в профессиональном плане. Благодарю Алексея Лошкина за инициативу», — прокомментировал глава региона.
Будущий спортивный центр будет представлять собой современное модульное здание, оснащенное необходимым для художественной гимнастики оборудованием. Завершение строительства запланировано на осень 2026 года. Новый объект позволит проводить тренировки и соревнования, а также повышать мастерство спортсменок.
