В Челябинске к сентябрю 2026 года построят Центр художественной гимнастики

Вместе с титулованными спортсменами первый камень в основание спортобъекта заложил губернатор Алексей Текслер.

Источник: 1obl.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с титулованными спортсменами дал старт строительству Центра художественной гимнастики. Объект возведут в Калининском районе областного центра, его планируют сдать к началу следующего учебного года, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В церемонии закладки первого камня на площадке по улице Чичерина приняли участие олимпийские чемпионы Никита Нагорный (спортивная гимнастика) и Юрий Борзаковский (легкая атлетика), а также глава Челябинска Алексей Лошкин.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул важность появления нового профильного комплекса для развития спорта в регионе.

«Челябинску давно нужен был современный центр, где юные гимнастки смогут тренироваться в комфортных условиях и расти в профессиональном плане. Благодарю Алексея Лошкина за инициативу», — прокомментировал глава региона.

Будущий спортивный центр будет представлять собой современное модульное здание, оснащенное необходимым для художественной гимнастики оборудованием. Завершение строительства запланировано на осень 2026 года. Новый объект позволит проводить тренировки и соревнования, а также повышать мастерство спортсменок.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что Никита Нагорный сегодня в Челябинске открыл после реконструкции старейшую в регионе спортшколу по гимнастике.