Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов призвал лишать гражданства тех, кто приобрел его незаконно

РИА Новости: обладатели незаконно полученного гражданства РФ должны его лишиться.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Незаконно приобретенное гражданство России должно быть аннулировано, а чиновники, выдавшие такие документы фиктивно, — понести наказание, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

«Лишать гражданства (лиц, которые приобрели его фиктивно — ред.) необходимо через уголовные дела в отношении тех, кто это гражданство выдал. Уголовное дело, чиновник или те, кто участвовал в процессе должны сидеть в тюрьме. Соответственно, последующим решением, которое вытекает из приговора по уголовному делу, является лишение гражданства. Сразу автоматически наступает ответственность», — сказал Аксенов.

Аксенов в мае 2025 года заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы, а также запрете ввоза ими в Россию семей. Соответствующие предложения от властей Крыма были направлены в Госдуму и МВД РФ, сообщал он.

Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявлял ранее глава Крыма.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше