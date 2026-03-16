Лукашенко оценил проведение референдума по Конституции в Казахстане

Лукашенко высказался о проведении референдума по Конституции в Казахстане.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил проведение референдума по Конституции в Казахстане, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 16 марта белорусский лидер от себя лично и от имени всех белорусов поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума. Лукашенко отметил, что результаты референдума в Казахстане в очередной раз подтвердили высокое доверие граждан к проводимому курсу на модернизацию страны и упрочение государственности.

— Результаты плебисцита наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать «Справедливый Казахстан», обеспечивать его стабильное развитие, — сказано в поздравлении.

Также Лукашенко сказал, что уверен в том, что реализация принципов, которые заложены в новую Конституцию Казахстана, станут надежным фундаментом для дальнейшего процветания республики и укрепления ее роли на международной арене, а также послужат росту благосостояния ее граждан.

Резюмируя, белорусский президент напомнил, что Беларусь неизменно дорожит отношениями стратегического партнерства и союзничества с Казахстаном. И выразил убежденность, что многогранное сотрудничество Минска и Астаны, основывающееся на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки, и далее будет динамично расширяться во благо двух братских народов.

А еще Александр Лукашенко сказал, почему Беларусь стабильно развивается и уверенно идет вперед.

