Прокуратура добилась пересмотра дела о лесной контрабанде в Курагино

Дело направлено на новое рассмотрение.

В Красноярском крае прокуратура добилась пересмотра уголовного дела о лесной контрабанде в Курагино. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В мае прошлого года суд в Курагино вынес приговор местному предпринимателю, обвинённому в контрабанде леса. Мужчина неоднократно отправлял за границу пиломатериалы ценных хвойных пород, оформляя документы как на обычный товар. Речь идёт о вывозе стратегического ресурса в крупном объёме — ущерб оценили в 2,8 миллиона рублей.

В ходе следствия у фигуранта арестовали несколько автомобилей и другое дорогостоящее имущество. Логика проста: ущерб государству должен компенсироваться за счёт нажитого на незаконных схемах.

Однако суд, вынося приговор, назначил срок и штраф, но не решил вопрос с конфискацией. Получилось, что лес вывезен, ущерб зафиксирован, а имущество осталось у владельца.

Прокуратура обжаловала это решение. Кассационный суд согласился с доводами надзорного ведомства и отменил приговор в части, касающейся конфискации. Дело направлено на новое рассмотрение. Теперь суду предстоит определить, какое именно имущество пойдёт на возмещение ущерба, чтобы наказание стало реальным, а не только бумажным.

Ранее мы сообщали, что красноярских коллекторов оштрафовали за угрозы и шантаж должницы и её отца.