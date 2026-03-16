В Самарской области «Ласточку» заменят на ЭД4М 21 и 22 марта

21 и 22 марта 2026 года на ряде пригородных маршрутов Самарской области заменят подвижной состав. Вместо «Ласточки» будут ходить поезда ЭД4М. Изменения затронут рейсы между Самарой и Сызранью, а также на участке Новокуйбышевская, Тольятти. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания.
«В связи с производственной необходимостью производится замена подвижного состава», — уточнили в компании.
21 марта 2026 года будут изменены составы у поездов № 7141 Самара (07.30) — Сызрань-1 (09.11), № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07) и № 7145 Самара (18.30) — Сызрань-1 (20.10).
На следующий день, 22 марта, изменения затронут поезд № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07), а также маршруты № 7124/7123 Новокуйбышевская (17.44) — Тольятти (20.07) и № 7130/7129 Тольятти (20.56) — Новокуйбышевская (23.17).