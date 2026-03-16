В Самарской области «Ласточку» заменят на ЭД4М 21 и 22 марта

21 и 22 марта 2026 года на ряде пригородных маршрутов Самарской области заменят подвижной состав. Вместо «Ласточки» будут ходить поезда ЭД4М. Изменения затронут рейсы между Самарой и Сызранью, а также на участке Новокуйбышевская, Тольятти. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания.