Омичам вернут незаконно удержанные деньги за ЖКУ

Кировский райсуд Омска обязал многофункциональный центр прекратить списывать деньги с ветерана труда и инвалида и вернуть уже удержанное. С иском в защиту пожилых супругов выступила прокуратура — поводом стало решение МФЦ вычитать из текущих выплат десятки тысяч рублей, якобы излишне перечисленных за прошлые годы. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба судов региона.
Конфликт возник после того, как семья переехала из одного омского жилья в другое, но вовремя не уведомила об этом соцзащиту. Чиновники спустя несколько лет обнаружили, что с октября 2020 года по декабрь 2024-го льготники получали выплаты по старому адресу, насчитали переплату и начали вычитать деньги из текущих начислений. С одного человека решили взыскать более 45 тысяч рублей, другого — свыше 34 тысяч.
В ходе разбирательств представители МФЦ заявили, что действовали строго по инструкции: раз граждане нарушили 14-дневный срок уведомления о смене прописки, значит, переплата должна быть возвращена.
«Суд указал, что удержание органом соцзащиты излишне выплаченных сумм без согласия гражданина не допускается. В случае отказа от добровольного возврата денег вопрос должен решаться исключительно в судебном порядке», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что оба супруга не утратили право на льготы: они по-прежнему являются ветераном труда и инвалидом, живут в Омской области и должны получать поддержку по новому адресу. Факт несвоевременного извещения о переезде не является основанием лишать людей средств к существованию.
Теперь МФЦ обязан отменить все распоряжения об удержаниях, пересчитать выплаты за весь спорный период с учетом фактического проживания и возобновить перечисления, положенные с 13 января 2025 года. У ответчика еще есть время обжаловать решение.
