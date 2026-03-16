В Волгограде после матча «Ротор» — «Факел» запустят бесплатные электрички

В пятницу, 20 марта 2026 года, «Ротор» проведет домашний матч на «Волгоград Арене». К нам едет лидер Первой лиги — воронежский «Факел», который с большим отрывом занимает верхнюю строчку турнирной таблицы. Матч начнется в 19.30, билеты уже в продаже. В клубе сообщили, что после футбола болельщиков развезут бесплатные электрички.
С нижней платформы Мамаева кургана до Шпалопропитки электропоезд отправится в 22.05. Он не будет останавливаться на остановках ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза. В Волжский электричка отправится в 22.18 с верхней платформы Мамаева кургана, она не остановится на Вишневой, Верхнезареченской.
Напомним, волгоградский «Ротор» сейчас занимает 7 строчку, последние 4 матча он сыграл вничью. Перед клубом стоит задача занять 3−4 место, выйти в стыки и побороться РПЛ. Сейчас от 4 места нас отделяют 4 очка.