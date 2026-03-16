В Екатеринбурге студентов вуза переселят из-за международного фестиваля

Уральский федеральный университет активно готовится к Международному фестивалю молодежи. Одной из площадок масштабного события станет кампус УрФУ в Новокольцовском. Для гостей масштабного фестиваля освободят общежития вуза. Информация об этом опубликована на сайте УрФУ.
— Одна из задач — подготовить места для участников фестиваля в общежитиях. Для этого придется временно освободить комнаты на период с 1 июля по 1 октября 2026 года. Мы понимаем и волнение студентов. Университет совместно с организаторами фестиваля прорабатывает нюансы, чтобы процесс прошел спокойно, организованно и без финансовых потерь, — сказано в сообщении.
Некоторых студентов переселят в городские общежития. В первую очередь, льготников, участников СВО и их семей. Также студенческие семьи, актив общежитий. Затем размещение предоставят другим нуждающимся по заявлениям и при наличии мест.
Всех переселенных студентов освободят от оплаты проживания, коммунальных услуг на время отсутствия в комнатах. По запросу готовы предоставить коробки для упаковки и хранения вещей. Предусмотрена помощь при перевозке вещей в случае переселения в общежития городской площадки.
Бюджетникам полагается компенсация проезда до дома и обратно в сумме до 20 тысяч рублей. Однако такая мера действует при предъявлении билетов.
Студенты — бюджетники, которые будут жить на съемных квартирах, получат частичную компенсацию на оплату жилья.
Частично компенсируют затраты за аренду жилья и семьям с детьми. Им выделят до 40 тысяч рублей на семью. Для иногородних студентов, которые из общежития в Новокольцовском уедут домов до 30 октября продлят срок сдачи академических задолженностей.
Международный молодежный фестиваль в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В масштабном событии примут участие порядка 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.