В Ростовской области стартовала весенняя посевная кампания 2026 года

Стартовал посевной сезон: поля в Ростовской обалсти засевают горохом и пшеницей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовала весенняя посевная кампания 2026 года. Общую ситуацию и планы работ обсудили на оперативном совещании в донском правительстве.

Общая площадь пашни с учетом озимого клина в этом сезоне остается на уровне в 4,9 млн га. Под яровой сев отвели 1,9 млн га.

Полевые работы уже в Южной и Приазовской зонах. Аграрии засевают поля раними зерновыми и зернобобовыми культурами (горохом, ячменем и пшеницей). На данный момент засеяно уже более 55 тысяч га, в том числе горохом и 19,4 тысячи га, яровым ячмене — 3,1 тысячи га, пшеницей — 0,3 тысячи га, овсом — 0,3 тысячи га.

Погода сложилась хорошая. Аграрии заранее подготовили ГСМ и технику, заготовили семена и удобрения. Запасы пополняются.

Параллельно в регионе принимаются заявки на долгосрочные льготные кредиты. Уже согласовали заявки на сумму около 8 млрд рублей.

Напомним, основной зерновой клин заложили осенью 2025 года. Озимые занимают около 2,8 млн га. Всходы зафиксировали на всей площади, почти все они в хорошем и удовлетворительном состоянии.

